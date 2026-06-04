Uma entrada em carrinho de Richalison sobre Carlo Ancelotti tornou-se, agora, viral nas redes sociais, mas o vídeo já é de novembro, até porque o jogador do Tottenham ficou fora dos eleitos para o Mundial 2026.

A verdade é que as imagens só agora foram divulgadas, no decorrer do documentário «Vai Brasil», da TV Globo, sobre a caminhada do «escrete» para a fase final do Campeonato do Mundo que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

«Foi um momento de medo. Achei que ele se tinha magoado. Foi numa disputa de bola com o Fabinho, que acabou me dando o tronco e eu caí em cima do joelho dele [Anceloti]. Ele ficou em cima da minha perna, gritando, cheio de dores, mas graças a Deus não aconteceu nada e ele ficou bem», recorda Richarlison no mesmo documentário.

As imagens são relativas ao estágio de novembro de 2025 em que o Brasil fez dois jogos particulares, o segundo frente ao Senegal. Richarlison não foi utilizado em nenhum dos jogos e acabou também por ficar fora dos convocados para a fase final.

Veja as imagens: