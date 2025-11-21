O São Paulo perdeu, na madrugada desta sexta-feira, no terreno do Corinthians, por 3-1, num jogo em que o português Cédric Soares esteve em destaque.

A disputar a 34.ª jornada do campeonato brasileiro, a equipa da casa chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima, na sequência de uma grande penalidade convertida por Yuri Alberto (31m).

Na segunda parte, aos 54 minutos, o internacional português bateu um canto para o coração da área e Gonzalo Tapia subiu nas alturas para empatar a partida.

Porém, o Corinthians foi atrás do resultado e resgatou os três pontos, com golos de Memphis Depay e Yuri Alberto, aos 84 e 89 minutos.

Com este resultado, o Corinthians segue na 10.ª posição, com 45 pontos. O São Paulo está em nono, com os mesmos pontos.