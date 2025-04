É conhecida a ligação forte entre Portugal e Brasil e ainda mais de um clube em específico: a Associação Portuguesa de Desportos.

O clube de São Paulo, fundado por emigrantes portugueses em 1920, na mesma data que a Batalha de Aljubarrota em 1385, aproveitou a mesma para a criação do terceiro equipamento desta época.

«Inspirada na Batalha de Aljubarrota, símbolo da resistência e da força do povo português, a nova camisa III da Lusa chega para marcar a nossa jornada na Série D. Assim como Portugal defendeu sua soberania, a Portuguesa entra em campo para reconquistar seu espaço no futebol brasileiro», pode ler-se na publicação das redes sociais do clube de São Paulo.

Mas o dia escolhido para o lançamento da camisola também não foi ao acaso. Esta terça-feira, dia 22 de abril, cumpre-se o Dia da Comunidade Luso-Brasileira.

Dia da Comunidade Luso-Brasileira 🇵🇹🇧🇷

Com o escudo português no centro da camisola bem como a Cruz de Avis, símbolo do Rei D. João I, o soberano português que combateu na altura os espanhóis em Aljubarrota, a Portuguesa de Desportos fez assim uma homenagem à forte história portuguesa.

Atualmente, o clube brasileiro disputa a Série D, o equivalente à quarta divisão, e está no terceiro lugar do Grupo 6 com um empate no primeiro jogo do campeonato.

