Cenas lamentáveis no futebol brasileiro. No Campeonato Paranaense, o duelo entre Coritiba e Atlético Paranaense terminou empatado 0-0, mas no final da partida deram-se cenas de violência extrema.

Num clima já muito intenso desde o início da partida, o encontro ficou marcado logo desde o princípio depois de Léo Pelé, jogador do At. Paranaense, ter sido alvo de graves insultos racistas por parte de um adepto do Curitiba.

Mas, no final do jogo, seguiu-se uma verdadeira batalha campal, com elementos das duas equipas a trocarem empurrões, socos e pontapés, com a luta a arrastar-se até dentro do túnel de acesso aos balneários.

O balanço? Cinco cartões vermelhos distribuídos pelas duas equipas: Júnior Brumado, Jamerson, Rodrigo Gelado, Sebastián Gómez e Josué pelo Coritiba. Fernando, Felipinho, Mycael e Isaac receberam o vermelho pelo At. Paranaense.

As expulsões devem ser ainda analisadas pela Procuradoria do Tribunal de Justiça do Paraná que pode aumentar as suspensões para os atletas envolvidos.

Os ânimos só ficaram sanados depois da intervenção da polícia.

O Atlético Paranaense está no terceiro posto do Campeonato Paranaense, já o Curitiba encontra-se no sexto lugar.