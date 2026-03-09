Para lá da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro (1-0), na final do campeonato estadual, o duelo deste domingo ficou marcado por uma “batalha campal” após o derradeiro apito. Entre os jogadores, Hulk envolveu-se nos violentos confrontos.

Quanto à final, o avançado Kaio Jorge fez o único golo aos 60 minutos. O Cruzeiro não conquistava o Mineiro desde 2019, encerrando o ciclo de domínio do Atlético.

