Há 1h e 26min
VÍDEO: Cruzeiro conquista estadual e Hulk envolve-se em batalha campal
Final do campeonato mineiro terminou aos 90+7 minutos e ficou manchada por cenas de violência entre cruzeirenses e atleticanos
Para lá da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro (1-0), na final do campeonato estadual, o duelo deste domingo ficou marcado por uma “batalha campal” após o derradeiro apito. Entre os jogadores, Hulk envolveu-se nos violentos confrontos.
Quanto à final, o avançado Kaio Jorge fez o único golo aos 60 minutos. O Cruzeiro não conquistava o Mineiro desde 2019, encerrando o ciclo de domínio do Atlético.
