O Cruzeiro de Artur Jorge venceu o Goiás, no Mineirão, por 1-0 e qualificou-se para os oitavos de final da Taça do Brasil.

Depois do empate 2-2 na primeira mão, a equipa de Artur Jorge entrou forte no jogo, criou muitas oportunidades, mas encontrou um Tadeu inspirado na baliza do Goiás. No entanto, aos 31 minutos, um corte com a mão de Ramon, permitiu a Kaio Jorge desbloquear o marcador desde a marca dos onze metros.

O Goiás ainda ameaçou o empate já na segunda parte, com destaque para uma oportunidade de Esmeraldino, mas o Cruzeiro também teve várias oportunidades para dobrar a curta vantagem que acabou por ser suficiente para a raposa seguir para os oitavos de final.

