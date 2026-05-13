Brasil
Há 43 min
VÍDEO: Cruzeiro de Artur Jorge vence Goiás e está nos «oitavos» da Taça
Penálti solitário de Kaio Jorge valeu passaporte
Penálti solitário de Kaio Jorge valeu passaporte
O Cruzeiro de Artur Jorge venceu o Goiás, no Mineirão, por 1-0 e qualificou-se para os oitavos de final da Taça do Brasil.
Depois do empate 2-2 na primeira mão, a equipa de Artur Jorge entrou forte no jogo, criou muitas oportunidades, mas encontrou um Tadeu inspirado na baliza do Goiás. No entanto, aos 31 minutos, um corte com a mão de Ramon, permitiu a Kaio Jorge desbloquear o marcador desde a marca dos onze metros.
O Goiás ainda ameaçou o empate já na segunda parte, com destaque para uma oportunidade de Esmeraldino, mas o Cruzeiro também teve várias oportunidades para dobrar a curta vantagem que acabou por ser suficiente para a raposa seguir para os oitavos de final.
Veja o resumo do jogo:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS