O Cruzeiro de Leonardo Jardim empatou, na madrugada desta terça-feira, com o Sport Recife de João Silva e Sérgio Oliveira a uma bola, num jogo a contar para a 27.ª ronda do campeonato brasileiro.

Derik Lacerda (ex-Académica e Moreirense) abriu o marcador para a equipa visitante já perto do intervalo. O avançado ficou isolado na cara de Cássio, ultrapassou o guardião do Cruzeiro, e atirou para uma baliza deserta.

Na segunda parte a equipa de Leonardo Jardim reagiu. Aos 59 minutos, Matheus Pereira (ex-Sporting) assistiu Gabriel Barbosa (ex-Benfica) para o golo do empate. O avançado de 29 anos trabalhou bem dentro da área e rematou em arco para o fundo das redes.

Com este empate, o Cruzeiro desperdiça o deslize do Flamengo, que perdeu com o Bahia, e falha o assalto ao segundo lugar do Brasileirão. O Sport Recife continua no último posto da classificação.

