O Cruzeiro de Leonardo Jardim venceu este sábado o Vitória por 3-1, em Belo Horizonte, e manteve o terceiro lugar do Brasileirão, à passagem da 31.ª jornada.

A equipa mineira entrou com tudo e resolveu praticamente o jogo antes do intervalo. Kaio Jorge marcou logo aos oito minutos, de grande penalidade, e bisou aos 23, num remate certeiro após boa jogada coletiva.

Já perto do descanso, Willian Oliveira ainda reduziu para o Vitória (37m), mas o equatoriano Keny Arroyo repôs a vantagem de dois golos aos 45 minutos, fixando o resultado final em 3-1.

Com esta vitória, o Cruzeiro chega aos 60 pontos, mantendo-se no pódio do campeonato, a dois do líder Palmeiras, de Abel Ferreira, e a um do Flamengo, ambos com dois jogos em atraso e recentemente apurados para a final da Taça Libertadores.

Do outro lado, o Vitória segue em zona de despromoção, no 17.º lugar, com 31 pontos, a dois do Santos, que é a primeira equipa acima da linha de água.

Veja aqui o resumo do encontro: