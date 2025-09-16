O Cruzeiro de Leonardo Jardim venceu na madrugada desta terça-feira o Bahia por 2-1 na 23.ª jornada do Brasileirão.

Os golos apenas surgiram na segunda parte e foi a equipa da casa que marcou primeiro. Jean Lucas (66m) abriu o marcador para o Bahiacom um grande remate fora da área.

No entanto, a formação treinada pelo português reagiu em menos de dez minutos. Sinisterra (77m) igualou o encontro, já Gabriel Barbosa (ex-Benfica) completou a reviravolta aos 86 minutos.

Com este triunfo, o quinto consecutivo, o Cruzeiro sobe ao segundo lugar com 47 pontos conquistados, mais nove que o Bahia que segue no quinto posto.

RELACIONADOS
Brasileirão: Vasco de Nuno Moreira deixa fugir vitória aos 90+5 com mais um
Brasileirão: Corinthians vence no Maracanã, Neymar assusta no Santos
Brasil: tribunal suspende castigo de 12 jogos aplicado a Bruno Henrique
Brasil: Vitor Roque brilha na vitória do Palmeiras, que aperta o Flamengo