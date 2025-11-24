Brasil
Há 43 min
VÍDEO: Cruzeiro de Leonardo Jardim vence e garante Libertadores
Coletivo orientado pelo técnico português sorriu frente ao Corinthians
TB
O Cruzeiro de Leonardo Jardim garantiu, na madrugada desta segunda-feira, a vaga na Libertadores 2026, depois de vencer na receção ao Corinthians, por 3-0.
A três jornadas do término do Brasileirão, a equipa orientada pelo técnico português, que ocupa atualmente a terceira posição, com 68 pontos, passeou e sorriu com dois golos de Kaio Jorge e outro de Keny Arroyo.
Nesta altura, com nove pontos por disputar, a diferença para o sexto lugar, zona de play-off para a Libertadores, já é de 12 pontos.
No outro jogo da noite, o Sport de Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência e João Silva perdeu em casa frente ao Vitória (3-1).
CONFIRA AQUI TODA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2025
