O Cruzeiro de Leonardo Jardim garantiu, na madrugada desta segunda-feira, a vaga na Libertadores 2026, depois de vencer na receção ao Corinthians, por 3-0.

A três jornadas do término do Brasileirão, a equipa orientada pelo técnico português, que ocupa atualmente a terceira posição, com 68 pontos, passeou e sorriu com dois golos de Kaio Jorge e outro de Keny Arroyo.

Nesta altura, com nove pontos por disputar, a diferença para o sexto lugar, zona de play-off para a Libertadores, já é de 12 pontos.

No outro jogo da noite, o Sport de Sérgio Oliveira, Gonçalo Paciência e João Silva perdeu em casa frente ao Vitória (3-1).

