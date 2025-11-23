O Bahia, de Rogério Ceni, venceu o Vasco (1-0). No entanto, o momento da partida decorreu na passagem do minuto 84, com uma expulsão caricata.

Mas já lá vamos. Na Arena Fonte Nova, Salvador (Brasil), a primeira parte registou um nulo. Porém, vale notar o cartão amarelo de Santiago Ramos (35m). Ora, o golo da vitória surgiu apenas pra lá da hora de jogo.

Mas antes o Vasco ficará reduzido a dez unidades depois de David ter o vermelho direto (68m). Erick Pulga, avançado brasileiro, marcou o golo solitário do encontro (73m). O momento do jogo deu-se cerca de dez minutos depois.

Já a vencer e perto do fim do jogo, Santiago Ramos recebeu a ordem de substituição (84m) e demorou a sair do relvado, O árbitro não perdoou e deu o cartão amarelo… só não se lembrou, no momento, que Ramos já tinha visto o amarelo na primeira parte (35m).

Faz relembrar Rui Costa, enquanto jogador, que viveu a mesma situação em 1997 ao serviço da Seleção Nacional. O atual presidente do Benfica foi expulso no empate (1-1) contra a Alemanha, exatamente por retardar a substituição.

O jogador seguiu o caminho para ser substituído, até que viu a expulsão confirmada.

Ambas as equipas ficaram então reduzidas a dez unidades, mas o resultado (1-0) não se alterou mais.

