Deyverson, antigo avançado do Benfica e do Belenenses, que voltou à ribalta depois de ter marcado o golo decisivo na última edição da final da Taça Libertadores, na vitória do Palmeiras de Abel Ferreira sobre o Flamengo, tatuou o troféu numa das pernas e ainda juntou-lhe o prémio de melhor jogador da final, sob a legenda «predestinado».

Recordamos que o avançado, que esteve para ser dispensado no início da época, entrou em campo já no decorrer do prolongamento da final de Montevideu e acabou por marcar o golo que determinou a vitória sobre o Flamengo (2-1) e a consequente conquista da terceira Taça Libertadores do Palmeiras.

Um golo que marcou a carreira do jogador e que agora fica eternizado na sua perna esquerda. «Quando está predestinado a acontecer, acontece. Não importa as dificuldades, crises, discussões e problemas. Acredite sempre que Deus escreveu tudo antes de você saber de sua possível existência. Aprecie o momento, faça sua história e pratique o bem para receber os frutos», escreveu o jogador nas redes sociais, num texto acompanhado pelo vídeo em que revela a nova tatuagem.

A tatuagem conta com o troféu da Taça Libertadores, bem como prémio de melhor em campo. «O destino muitas vezes é implacável e nos guarda coisas que jamais esperaríamos naquele momento, mas que sempre lutamos muito para conquistar. O ser eterno vai muito além da idade e sim de sempre buscar deixar o seu nome gravado para a eternidade, seja com pessoas que você ama ou para uma família de milhões de pessoas como a palmeirense. Essa tatuagem é para deixar registrada a história. A história que eu quero contar para minhas filhas e que todos os pais palmeirenses também vão poder contar para os seus sobre esse momento de muita alegria», acrescentou ainda.