Diego Ribas, antigo jogador do FC Porto, agora figura de destaque no Flamengo de Jorge Jesus, ajoelhou-se e voltou a pedir a mulher, Bruna Letícia Cunha, em casamento, de forma a assinalar os dez anos em que o casal fez juras de fidelidade.

O internacional brasileiro publicou um vídeo nas redes sociais a dar conta disso mesmo. Um vídeo em que aparece também o filho de Diego, Mateo, que não esconde a satisfação com a felicidade do casal. «Casamento e amor», diz a criança no final do vídeo publicado no Twitter.

Noutra publicação, desta feita no Instagram, o número dez clarifica a situação. «Hoje completa dez anos do sim que mudou a minha vida. De lá pra cá, você fez de mim um homem melhor, mais feliz e certo de que te quero para sempre, ao meu lado. Bora seguir comemorando e vivendo a vida juntos, intensamente, pois quanto mais o tempo passa, mais eu te amo», escreveu o jogador..

Ora veja o vídeo: