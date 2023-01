Depois de Renato Paiva no Bahia, também Vítor Pereira teve uma estreia feliz ao serviço do Flamengo, com a vitória na receção ao Audax (1-0), em jogo antecipado da jornada um do campeonato carioca.

O técnico português utilizou uma equipa composta apenas por jovens da formação e foi Matheus França a decidir o encontro ao minuto 56, com um remate de pé esquerdo colocado à entrada da área.

Este jogo, diga-se, foi antecipado por conta da participação do Mundial de Clubes, que tem início no próximo dia 1 de fevereiro.

Assim, o mengão lidera de forma isolada à condição a tabela classificativa, com três pontos.

O resumo do jogo: