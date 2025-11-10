Fortaleza e Grémio empataram a dois golos na madrugada desta segunda-feira, num encontro que ficou marcado por um golo caricato de Carlos Vinícius (ex-Rio Ave e Benfica).

Numa primeira parte com três golos, o Fortaleza abriu o marcador à passagem dos cinco minutos, depois do golo de Bareiro.

Cerca de dez minutos depois, Carlos Vinícius «personificou» um tal de Ronaldo Fenómeno e, esperando para que o guarda-redes adversário colocasse a bola no chão, apareceu pelas costas, roubou a bola e empatou o encontro.

O mesmo Carlos Vinícius assistiu à meia-hora de jogo Marlon, para completar a reviravolta no marcador. No entanto, a formação da casa voltou a reagir e igualou a partida por intermédio de Matheus Pereira.

O empate deixa o Grémio na 14.ª posição do Brasileirão, com 40 pontos conquistados, mais dez que o Fortaleza, no penúltimo lugar da classificação.

Veja aqui o golo de Ronaldo Fenómeno, quando estava no Cruzeiro frente a Rodolfo Rodríguez, guarda-redes ex-Sporting: