VÍDEO: és tu R9? Carlos Vinícius, ex-Rio Ave e Benfica, brilha no Brasil
Avançado ex-Rio Ave e Benfica aproveitou desatenção do guarda-redes adversário para marcar
Avançado ex-Rio Ave e Benfica aproveitou desatenção do guarda-redes adversário para marcar
Fortaleza e Grémio empataram a dois golos na madrugada desta segunda-feira, num encontro que ficou marcado por um golo caricato de Carlos Vinícius (ex-Rio Ave e Benfica).
Numa primeira parte com três golos, o Fortaleza abriu o marcador à passagem dos cinco minutos, depois do golo de Bareiro.
Cerca de dez minutos depois, Carlos Vinícius «personificou» um tal de Ronaldo Fenómeno e, esperando para que o guarda-redes adversário colocasse a bola no chão, apareceu pelas costas, roubou a bola e empatou o encontro.
O mesmo Carlos Vinícius assistiu à meia-hora de jogo Marlon, para completar a reviravolta no marcador. No entanto, a formação da casa voltou a reagir e igualou a partida por intermédio de Matheus Pereira.
O empate deixa o Grémio na 14.ª posição do Brasileirão, com 40 pontos conquistados, mais dez que o Fortaleza, no penúltimo lugar da classificação.
Veja aqui o golo de Ronaldo Fenómeno, quando estava no Cruzeiro frente a Rodolfo Rodríguez, guarda-redes ex-Sporting: