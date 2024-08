O Bragantino de Pedro Caixinha foi ao Estádio Neo Química Arena impor um empate ao Corinthians (1-1), num jogo que deixou, certamente, o treinador português desiludido, enquanto o Cuiabá comandado por Petit consentiu mais uma derrota, desta vez diante do Grémio (1-3), num jogo marcado pela fulgurante estreia do dinamarquês Braithwaite no Brasileirão.

Começamos por São Paulo onde o Bragantino aproveitou as hesitações de um adversário em crise para adiantar-se no marcador, aos 38 minutos, com um grande golo de Helinho a fechar um rápido contra-ataque, com o avançado do Bragantino a vir da direita para o centro a rematar certeiro.

Um golo já perto do final da primeira parte que permitiu à equipa de Pedro Caixinha encarar o segundo tempo com tranquilidade e até criar oportunidades para ampliar a vantagem, mas, já em tempo de compensação, a equipa da casa acabou por chegar ao empate com um golo de um reforço acabado de chegar: Talles magno chegou e marcou.

Um golo importante para o gigante Corinthians que, desta forma, com apenas 21 pontos em 22 jogos, evita uma humilhante queda para a zona de despromoção da classificação do Brasileirão, enquanto o Bragantino segue no 11.º lugar, com mais seis pontos.

Veja o resumo deste jogo:

Mais abaixo do Corinthians está o Cuiabá que, na última madrugada, consentiu a 11.ª derrota da temporada, desta vez diante do Grémio (1-3), num jogo marcado pela marcante estreia do avançado Braithwaite.

No Arena Pantanal, o avançado dinamarquês encheu o campo e acabou por deixar a sua marca em todos os golos. Logo o primeiro, marcado por Gustavo Nunes, resulta de uma recarga de um primeiro pontapé de Braithwaite à trave aos 24 minutos. O reforço marcou depois na própria baliza, no início da segunda parte, permitindo o empate do Cuiabá, mas depois redimiu-se ao marcar os dois golos da reviravolta do Grémio aos 64 e 86 minutos.

O grémio segue no 12-º lugar, enquanto o Cuiabá de Petit é penúltimo, apenas à frente do Atlético Goianiense.

Veja o resumo com os golos de Braithewaite: