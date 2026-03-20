Marlon, jogador do Grémio de Luís Castro, sofreu esta quinta-feira uma leão arrepiante no encontro frente ao Vitória, depois de num lance em que dividiu uma disputa de bola ter acabado por partir a perna direita.

O defesa de 28 anos apercebeu-se logo do facto e chamou a equipa médica, enquanto colegas e adversários levavam as mãos à cabeça.

Uma ambulância entrou logo de seguida no terreno de jogo e Marlon, que já passou pelo Boavista em 2019/20 por empréstimo do Fluminense, foi substituído prontamente aos 76 minutos do encontro.

O Grémio acabou por vencer por 2-0, com um autogolo de Camutanga (27m) e um golo de Amuzu (54m).