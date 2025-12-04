Brasil
Há 57 min
Filho de Danilo revela que é adepto do rival: «Sou do Fluminense»
Rebento do jogador do Flamengo revelou um segredo inesperado na flash interview
TR
Rebento do jogador do Flamengo revelou um segredo inesperado na flash interview
TR
A festa do título do Flamengo deu para tudo... até para «traições» de familiares. Danilo, que marcou o golo da vitória na Libertadores, deu uma entrevista em flash após a conquista do Brasileirão desta quinta-feira.
O médio de 34 anos acompanhou-se por um dos filhos - o João - que teve uma revelação inesperada. Ora, o jovem confessou que é adepto do... Fluminense, rival da mesma cidade do Flamengo.
Um momento que gerou risos, em que Danilo rapidamente fechou a boca do filho. De seguida, o ex-FC Porto lançou um «te amo» para o rebento, mesmo que torça para o adversário.
Ora veja o vídeo:
RELACIONADOS
Atenção, Benfica: Gatti foi operado e fica em dúvida para a receção às águias
Reinaldo Teixeira quer Taça da Liga «para todas as sociedades desportivas»
José Boto: «Construímos um grande plantel capaz de levar o Flamengo à glória»
Sport TV garante direitos do Mundial 2026 e vai transmitir todos os jogos
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS