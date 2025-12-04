A festa do título do Flamengo deu para tudo... até para «traições» de familiares. Danilo, que marcou o golo da vitória na Libertadores, deu uma entrevista em flash após a conquista do Brasileirão desta quinta-feira.

O médio de 34 anos acompanhou-se por um dos filhos - o João - que teve uma revelação inesperada. Ora, o jovem confessou que é adepto do... Fluminense, rival da mesma cidade do Flamengo.

Um momento que gerou risos, em que Danilo rapidamente fechou a boca do filho. De seguida, o ex-FC Porto lançou um «te amo» para o rebento, mesmo que torça para o adversário.

Ora veja o vídeo: