O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, recebeu e venceu na noite deste domingo o Santos por 3-1, num encontro a contar para a décima jornada do Brasileirão.

Foi preciso esperar pela segunda parte para se ouvir festejos no Maracanã, no entanto, para a equipa visitante que não pôde contar com Neymar, por suspensão devido à acumulação de amarelos. Uma perda de bola do mengão deu lugar a um contra-ataque fulminante do Santos e de um homem só: Lautaro Díaz (48m). O argentino correu durante a maior parte do meio-campo ofensivo e desferiu um remate fortíssimo para abrir o marcador.

O Flamengo reagiu logo de seguida e chegou ao golo por intermédio de um autogolo de Zé Ivaldo (64m), já depois de ter visto um golo anulado por fora de jogo de Leo Ortiz.

A reviravolta foi consumada aos 71 minutos depois de um penálti convertido por Jorginho, após uma falta sobre Arrascaeta.

Antes do final ainda houve tempo para mais um golo do mengão. Gonzalo Plata, ex-Sporting, assistiu Lucas Paquetá para fechar o resultado em 3-1 com um grande remate de fora da área.

O Flamengo regressa assim aos triunfos no campeonato e ultrapassa à condição o Bahia no quarto lugar, com 17 pontos, enquanto o Santos cai para o 15.º posto, com 10 pontos.

No duelo entre o At. Mineiro e o Ath. Paranaense, a formação de Minas Gerais sai por cima e venceu por 2-1.

Victor Hugo (6m) abriu o marcador logo no início da partida para a equipa da casa. O At. Mineiro voltou a faturar aos 80 minutos, por intermédio de Gustavo Scarpa, entrado apenas três minutos antes.

Em cima do apito final, Julimar (88m) reduziu para o Ath. Parannaense, mas sem conseguir evitar a derrota que deixa a equipa do Paraná bi sexto lugar, com 16 pontos, mais dois que o At. Mineiro.