O Flamengo adiantou-se na final do Campeonato Carioca, ao bater, no Maracanã, o Fluminense por 2-1 no jogo da 1.ª mão.

Quatro dias após a derrota nos penáltis na Taça Rio, a equipa de Jorge Jesus deu o troco ao Fluminense, mas precisou de resistir a uma segunda parte na qual foi inferior ao tricolor.

Sem Bruno Henrique, a contas com uma lesão muscular, o Fla arrancou devagar, mas gradualmente foi assumindo o comando do jogo, chegando a ter longos períodos de posse de bola.

Aos 16 minutos, Gabriel Barbosa ameaçou o golo pela primeira vez, num remate colocado travado pelo ex-Belenenses Muriel Becker.

Ainda que sem imprimir muita velocidade a um jogo muito amarrado nos primeiros 45 minutos, o Flamengo chegou naturalmente à vantagem antes da meia-hora. A qualidade técnica de Arrascaeta e Diego fez a diferença no último terço e este serviu Pedro para um remate certeiro em arco.

Mesmo sem atingir níveis de espetacularidade, a segunda parte foi mais interessante. O Fluminense foi atrás do prejuízo e chegou a encostar o Fla às cordas. Em poucos minutos, Diego Alves foi chamado a intervir, mas não conseguiu evitar o empate da autoria de Evanilson, aos 61 minutos.

Jesus fez três substituições de uma assentada, colocando em campo Michael, Gerson e Éverton Ribeiro. A alteração não teve efeitos práticos na qualidade de jogo do Flamengo, mas acabou por ter naquilo que mais importante: marcar.

Sagaz, a equipa de Jorge Jesus transformou um canto contra numa clara ocasião de golo. Gabriel Barbosa recebeu em profundidade, ultrapassou um adversário junto à linha e depois serviu rasteiro para o desvio de Michael.

A reta final do jogo ficou marcada pela expulsão de Gabriel Barbosa, que retardou uma substituição e viu o segundo cartão amarelo, que o afasta da partida da segunda mão.

A segunda mão está marcada para quarta-feira e Jorge Jesus pode conquistar o quinto troféu pelo Flamengo.