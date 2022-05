O Flamengo, treinado por Paulo Sousa, regressou este sábado às vitórias, na receção ao Goiás (1-0), após quatro jogos sem triunfos, mas o jogo da 7.ª jornada do Brasileirão ficou marcado por cânticos contra a direção do clube carioca e pedidos dos adeptos para o regresso de Jorge Jesus.

Ainda antes do jogo começar, os adeptos começaram por insultar Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e depois atacaram mesmo o presidente Rodolfo Landim com insultos.

O Flamengo, sem fazer uma grande exibição, acabou por vencer, com um golo solitário de Pedro, aos 17 minutos, mas as bancadas recuperam o antigo cântico «mister», em alusão a Jorge Jesus, também representado nas bancadas com uma imagem em cartão.

No final do jogo, Paulo Sousa reuniu os jogadores no centro do relvado para aplaudir os adeptos, mas a maioria respondeu com vaias.

O Flamengo segue na 11.ª posição da classificação, com nove pontos, a quatro de distância do líder Corinthians, comandado por Vítor Pereira, que tem ainda um jogo por disputar.

Maracanã chama por «mister»: