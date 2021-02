A uma jornada do final do Brasileirão, o Flamengo saltou para a liderança, destronando o Internacional de Porto Alegre, com uma reviravolta no Estádio Maracanã. A equipa carioca está, assim, a apenas um passo de renovar o título conquistado há um ano sob o comando de Jorge Jesus, numa última ronda em que vai defrontar o São Paulo no Morimbi, enquanto o Inter, agora com menos dois pontos, recebe o Corinthians.

Ainda antes do jogo começar já havia festa à volta do Maracanã, de tal forma que a polícia do Rio de Janeiro foi obrigada a recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

Polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar torcedores do Flamengo nos arredores do Maracanã. Houve correria e tumulto #trmaraca #gefla



🎥 @Marcelomania pic.twitter.com/zUwYn8PNMw — Cahê Mota (@cahemota) February 21, 2021

Apesar da festa carioca, foi o Internacional que chegou primeiro ao golo, aos 12 minutos, por Edenílson, na conversão de uma grande penalidade a punir uma falta de Gustavo Henrique sobre Yuri Alberto. O Flamengo tinha entrado no jogo com pouca intensidade, mas teve de acordar depois do golo dos visitantes. A equipa carioca aumentou a pressão diante de um adversário mais recuado e acabou por chegar ao empate, aos 29 minutos, numa jogada de insistência. Filipe Luís lança Bruno Henrique na esquerda e o avançado cruzou atrasado para a finalização do uruguaio Arrascaeta.

Um golo que moralizou a equipa de Rogério Ceni que esteve por cima do jogo até ao intervalo. No arranque do segundo tempo, novo revés para os visitantes, com Rodinei, jogador emprestado pelo Flamengo, a ser expulso depois de uma entrada dura sobre Filipe Luís. O árbitro foi rever as imagens e mostrou um vermelho direto ao lateral por quem o Internacional teve de pagar um milhão de reais para poder jogar esta noite.

A jogar contra dez, o Flamengo aumentou a pressão e, depois de uma boa oportunidade de Bruno Henrique, acabou mesmo por virar o resultado, aos 63 minutos, com um golo do incontornável Gabigol. Um golo que resulta de uma transição rápida, com Arrascaeta a lançar Bruno Henrique que serve Gabigol de bandeja para o golo que pode valer o título.

O jogo seguiu tenso até ao final, com oportunidades claras mas duas balizas, com destaque para um golo anulado a Pedro, já em tempo de compensação, quando os bancos das duas equipas já estava de pé junto ao relvado.

O jogo chegou ao final e confirmou-se a troca na liderança, com o Flamengo a partir para a última ronda com mais dois pontos do que o Inter. O carnaval está de volta ao Rio de Janeiro.