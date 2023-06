O Flamengo bateu o Fluminense por 2-0, no Estádio Maracanã, e conquistou a última vaga para os quartos de final da Taça do Brasil. Arrascaeta abriu o marcador, ainda no primeiro tempo, enquanto Gabigol, mesmo limitado, confirmou o triunfo da equipa de Sampaoli mesmo a fechar o jogo.

Um jogo ingrato para o Fluminense que controlou boa parte do jogo, com posse de bola, mas caiu aos pés de um adversário que foi mais contundente em frente à baliza. O primeiro golo surgiu na sequência de um pontapé de canto. Gerson cruzou a bola para a área, Fabrício Bruno desviou de cabeça e Arrascaeta, também de cabeça, fez o primeiro da noite.

O Fluminense subiu as suas linhas na segunda parte, à procura do empate, diante de um Flamengo mais na expetativa, à espreita de uma oportunidade para matar o jogo. Cano teve oportunidades para empatar, mas o Flamengo também podia ter resolvido a eliminatória mais cedo, com destaque para uma oportunidade de Gerson que, destacado diante do guarda-redes, atirou por cima. Cebolinha também acertou na trave e, na recarga, Gabigol, atirou à figura de Fábio.

Já na ponta final do jogo, o Flamengo confirmou o triunfo, na sequência de um remate incompleto de Cebolinha que Gabigol aproveitou para atirar a contar.

O Flamengo junta-se, assim, ao América Mineiro, Athletico, Bahia, Corinthians, Grémio, Palmeiras e São Paulo nos quartos de final.

Veja o resumo do jogo: