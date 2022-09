O Flamengo perdeu o clássico com o Fluminense no Maracanã e atrasou-se ainda mais na luta pelo Brasileirão, que parece cada vez mais uma miragem.

O jogo, que terminou com a vitória da equipa tricolor por 2-1, começou praticamente com a expulsão de David Braz. O jogador do Flu, que foi suplente, protestou uma decisão do árbitro, foi admoestado com o cartão amarelo e a seguir foi expulso por continuar a reclamar.

Ganso, de penálti, adiantou o Fluminense no marcador aos 45 minutos e aos 76m Nathan dobrou a vantagem dos visitantes.

O ex-Benfica Everton foi a jogo aos 72 minutos e aos 83 assistiu de calcanhar outro ex-Benfica (Gabriel Barbosa) para o golo que fez renasceu a esperança do mengão.

Mas pouco depois o Maracanã entrou em ebulição e não pelos melhores motivos. O veterano Felipe Melo empurrou Marinho e, ato continuo, gerou-se uma enorme confusão no relvado. David Luiz pegou-se com Felipe Melo e os dois quase chegaram a vias de facto, acabando separados por jogadores das duas equipas. Por essa altura, já tinha distribuído dois vermelhos diretos: um a Marinho (Flamengo) e outro a Manoel (Fluminense).

No meio da confusão, o juiz da partida não viu uma troca de agressões entre Everton e Caio Paulista, mas o VAR ajudou-o a não deixar passar nada entre os pingos da chuva. Caio Paulista tentou cabecear o ex-jogador do Benfica, que respondeu com um agarrão do pescoço.

O Flamengo, que não perdia há 19 jogos, volta a conhecer o sabor da derrota e está agora atrás do Fluminense, que é segundo classificado no Brasileirão com 48, já a uma distância considerável do Palmeiras de Abel Ferreira.