O Grémio, orientado pelo português Luís Castro, perdeu este domingo por 2-1 na visita ao Vasco da Gama, de Nuno Moreira, em jogo da oitava jornada do Brasileirão, colocando um ponto final numa série de oito partidas consecutivas sem derrotas.

A formação carioca entrou melhor e construiu uma vantagem confortável ainda na primeira parte, muito por culpa de Cuiabano, que marcou aos sete minutos e assistiu David para o 2-0, aos 34. A resposta do Grémio surgiu pouco depois, com Carlos Vinícius a reduzir aos 38 minutos, relançando a discussão ainda antes do intervalo.

Apesar da reação, a equipa gaúcha não conseguiu evitar o desaire e segue no oitavo lugar, com 11 pontos, os mesmos do Vasco da Gama, que ocupa a posição imediatamente abaixo. Na liderança está o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, com 19 pontos.