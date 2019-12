Pouco mais de 24 horas depois da derrota no Mundial de Clubes, o Flamengo foi recebido no Brasil em festa por centenas de adeptos que esperaram os «heróis» rubro-negros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

Os jornalistas tinham sido informados que a comitiva do Flamengo ia sair pelo terminal de cargas, mas a verdade é que os jogadores acabaram por sair pelo portão de desembarque normal, passando bem perto dos adeptos que foram gritando os nomes dos ídolos à medida que passavam num estreito corredor.

Nem todos voltaram para o Rio de Janeiro. Filipe Luís, por exemplo, voou direto de Doha para Espanha, Arrascaeta também foi direto para o destino de férias, enquanto o jovem médio Renier vai juntar-se à seleção olímpica na Colômbia.

A equipa carioca fechou o ano de 2019 com 50 vitórias, 17 empates e apenas nove derrotas. O clube já prepara a nova temporada e nos próximos dias deve ser confirmada a realização da pré-temporada em Portugal. O regresso ao trabalho está previsto para 22 de janeiro.

Os jogadores passaram pelo Galeão em silêncio, mas Diego acabou por publicar uma mensagem nas redes sociais, a lamentar a derrota no Mundial, mas também a recordar a temporada histórica do Flamengo.