O At. Mineiro é o novo líder do Brasileirão. A formação de Belo Horizonte venceu no terreno do Juventude, em Caxias, por 2-1 e aproveitou da melhor forma a derrota de sábado do Palmeiras em casa com o Fortaleza para subir à liderança.

Curiosamente o Juventude até começou por se adiantar no marcador, aos 45 minutos, por Paulinho, mas na segunda parte o At. Mineiro deu a volta. Hulk, aos 77 minutos, empatou o jogo e Nathan, já nos descontos da partida, fez o 2-1 final.

Com este triunfo, o At. Mineiro subiu ao primeiro lugar com mais dois pontos que o Palmeiras, de Abel Ferreira. O Fortaleza surge surpreendentemente no terceiro posto, com menos dois pontos que o Palmeiras e menos quatro que o Atlético.

A 15ª jornada do Brasileirão ficou marcada ainda pela goleada sofrida em casa, no Maracanã, pelo Flamengo, frente ao Internacional, por 4-0. Yuri Alberto (por três vezes) e Taison fizeram os golos que ditaram a primeira derrota de Renato Gaúcho à frente do Mengão, depois de sete triunfos seguidos.