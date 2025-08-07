Uma derrota por 2-0 e consequente eliminação da Taça do Brasil, dois vermelhos diretos a jogadores e ainda dois adjuntos de Abel Ferreira, insultado pelos adeptos, com ordens de expulsão. Assim se sintetiza uma noite para esquecer do Palmeiras.

O primeiro dos adjuntos expulsos foi João Martins, que reclamou falta de Matheus Bidu sobre o guarda-redes do Verdão na jogada do primeiro golo do Corinthians, mas o árbitro entendeu que não houve infração.

«Obstrução no goleiro! É falta! É falta em todo o lado do Mundo! O goleiro não pode ser tocado dentro da pequena-área. É falta em todo o lado do Mundo! Só aqui no Brasil...», disse, indignado, aos repórteres de pista enquanto se encaminhava para o túnel já depois da expulsão. O narrador chegou mesmo a dizer que o adjunto do Palmeiras estava «possuído».