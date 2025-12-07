O Brasileirão terminou este domingo com dez jogos todos a decorrer ao mesmo tempo. Enquanto na frente estava quase tudo decidido, a luta pela manutenção esteve ao rubro.

O Internacional e o Vitória começaram esta noite em zona de descida, mas ambos conseguiram a manutenção com dois triunfos na última jornada.

A formação de Porto Alegre recebeu e bateu o Brigantino por 3-1 num encontro em que todos os golos surgiram na segunda parte. Gabriel Mercado (50m) abriu o marcador, Alan Patrick (77m) de grande penalidade e Carbonero (81m) selou a manutenção do Internacional.

Antes do final do encontro, o Brigantino ainda reduziu por Jhon Jhon (87m), mas o Internacional garantiu mesmo o triunfo e a manutenção.

O Vitória também precisava de uma vitória e de uma combinação de resultados favoráveis para se manter na principal divisão do Brasil. A receção ao São Paulo resultou num triunfo por 1-0, por intermédio do golo de Baralhas aos 68 minutos e empurrou Ceará e Fortaleza para a despromoção, juntamente com o Juventude e o Sport Recife.

O Santos com Neymar completou a recuperação e alcançou o terceiro triunfo nas últimas três jornadas após bater o Cruzeiro de Leonardo Jardim por 3-0.

Um bis de Thaciano (26m e 28m) e outro golo de João Schmidt (60m) garantiram não só a manutenção no Brasileirão bem como a presença na próxima edição da Taça Sul-Americana, a segunda competição mais importante do continente.

Outros resultados da 38.ª jornada do Brasileirão:

Atlético Mineiro-Vasco da Gama, 5-0

Botafogo-Fortaleza, 4-2

Ceará-Palmeiras, 1-3

Corinthians-Juventude, 1-1

Fluminense-Bahia, 2-0

Sport Recife-Grémio de Porto Alegre, 0-4