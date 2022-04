A direção do Palmeiras está irritada com Calleri, jogador do São Paulo que, depois da derrota na final do Paulistão (0-4), que proporcionou o quinto título a Abel Ferreira, não conseguiu disfarçar a azia e partiu um telemóvel de um jogador da formação do Verdão.

O caso aconteceu já no final do jogo quando a equipa do São Paulo se preparava para deixar o Allianz Parque. Felipe Goto, de quinze anos, estava com o telemóvel na mão quando o jogador argentino passou por ele e deitou-o ao chão e parece fazer ainda uma ameaça ao jovem jogador que terá ficado com o ecrã do telemóvel partido.

A direção do Palmeiras está ainda a avaliar a situação e ainda não decidiu se vai avançar com um pedido de castigo para Calleri.

Veja as imagens da polémica: