Kaká, antigo internacional brasileiro, voltou a vestir a camisola do São Paulo, clube onde se formou, para festejar, entre os adeptos, a conquista inédita da Taça do Brasil, no Estádio Morumbi, depois de um empate com o Flamengo (1-1) na segunda mão da final.

O antigo jogador, agora com 41 anos, assistiu ao jogo nas bancadas do Morumbi, entre os adeptos e, no final do jogo, festejou a conquista do título. «Vamos! É campeão!» gritou no final do jogo, equipado a rigor, com a camisola do clube paulista.

Um título muito especial para o São Paulo, uma vez que era o único que faltava no museu do clube para ser «campeão de tudo», tal como já era o Internacional. O clube paulista passa, assim, a ser o segundo clube brasileiro que já venceu todos os títulos possíveis: 3 Taças Libertadores, 3 Mundiais de Clubes, 6 Campeonatos Brasileiros, 22 Campeonatos Paulistas, 1 Copa Sul-Americana, 2 Recopas e, agora, a Taça do Brasil [fica apenas a faltar a Supertaça do Brasil, mas esta competição foi interrompida ao fim de seis edições].

O Bola de Ouro de 2007 fez a formação no São Paulo onde começou a jogar, como sénior, em 2001, antes de partir para a Europa onde fez uma carreira ímpar ao serviço do Milan (2003/2009) e Real Madrid (2009/2013), antes de regressar ao São Paulo em 2014. Terminou a carreira no Estados Unidos, em 2017, com a camisola do Orlando City.

Veja Kaká no papel de adepto: