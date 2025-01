A pausa na vida de treinador tem permitido várias viagens a Jürgen Klopp, à boleia do cargo de diretor global do futebol da Red Bull – grupo que integra Salzburgo, Leipzig, New York Red Bulls e Bragantino.

Ora, de visita ao Brasil, para acompanhar a semana do Bragantino, o alemão aproveitou para assistir ao duelo no reduto do Palmeiras, na 5.ª jornada do Paulistão.

No relvado, na noite desta terça-feira, Klopp foi apanhado de surpresa e levou um autêntico «banho».

Ora veja.