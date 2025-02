Na noite desta quarta-feira, Leonardo Jardim estreou-se no comando técnico do Cruzeiro com uma derrota frente ao Democrata, por 2-1, na oitava jornada do Campeonato Mineiro.

Com o técnico português a liderar a equipa, o Cruzeiro entrou com o pé direito e aos quatro minutos já vencia, após golo do ex-Sporting Yannick Bolasie. Porém, o Democrata reagiu e empatou a partida aos 16 minutos, autoria de Luann.

O golo da vitória da equipa da casa surgiu aos 80 minutos, através de Juan Carlos.

Com este resultado, o Cruzeiro ficou em primeiro lugar do Grupo C, com 11 pontos e garantiu a passagem à próxima fase da competição.