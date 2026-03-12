VÍDEO: Leonardo Jardim vence o Cruzeiro, Josué brilha no Coritiba
Técnico madeirense bateu o antigo clube por 2-0, já o médio português assistiu duas vezes no triunfo por 2-0 sobre o Corinthians
Técnico madeirense bateu o antigo clube por 2-0, já o médio português assistiu duas vezes no triunfo por 2-0 sobre o Corinthians
Num dos jogos mais antecipados desta jornada do Brasileirão, o Flamengo recebeu e venceu o Cruzeiro por 2-0.
No reencontro com a antiga equipa, Leonardo Jardim e o mengão colocaram-se na frente logo aos cinco minutos, depois do golo de Pedro. Após um bom trabalho individual, o avançado rematou forte para o fundo das redes.
O golo que confirmou o triunfo surgiu já em cima do apito final. Samuel Lino (ex-Gil Vicente) desmarcou Carrascal (90+8m) que finalizou com classe, picando a bola por cima do guarda-redes do Cruzeiro.
Com este triunfo, o Flamengo encontra-se no quarto lugar, com sete pontos conquistados, já o Cruzeiro ainda não venceu no campeonato e está no 19.º posto com apenas dois.
No outro jogo da madrugada desta quinta-feira, o Coritiba foi ao terreno do Corinthians vencer por 2-0, com Josué em destaque.
O médio português apontou duas assistências para os golos da formação do sul do Brasil. Aos 37 minutos, Josué bateu um canto do lado esquerdo e Jacy subiu às alturas e cabeceou para o primeiro do encontro.
Já na segunda parte, o centro campista luso assistiu Lucas Ronier (53m), com um grande cruzamento, e o avançado de 21 anos fechou o resultado.
Assim, o Coritiba segue no quinto posto da classificação, também com sete pontos conquistados, os mesmos que o Corinthians, no entanto, no oitavo lugar.