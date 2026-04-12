A 452.ª edição do dérbi de Belo Horizonte, entre o Internacional e o Grémio, orientado pelo português Luís Castro, terminou sem golos, num encontro referente à 11.ª jornada do Brasileirão.

O jogo, amarrado e com poucas oportunidades de golo, ficou marcado pela expulsão de Viery, defesa-central do Grémio, perto do minuto 90, na sequência de uma entrada despropositada sobre Thiago Maia.

Depois do quinto jogo consecutivo sem vencer, Luís Castro lembrou que «nenhuma casa cresce em 15 dias ou num mês».

«Todos os projetos se sustentam em resultados. Sei que o imediatismo da sociedade e aquilo que todos os gremistas querem são resultados imediatos, mas não há hipótese. O projeto demora tempo a ser feito», vincou o treinador português.

Também na última madrugada, o Santos, com Neymar de regresso à equipa, derrotou o Atlético Mineiro (1-0), com um golo de Moisés aos 62 minutos, e interrompeu uma sequência de duas derrotas seguidas.

Já o Bahia deu a volta ao Mirassol para vencer por 2-1. Luciano Juba, de penálti (65m) e Mateo Sanabria (89m), este último num lance polémico, tiraram peso ao autogolo de David Duarte, no arranque da partida.

A 11.ª ronda do Brasileirão abriu com o triunfo do Vitória frente ao São Paulo (2-0) e o empate entre o Remo e o Vasco da Gama (1-1).