Jorge Sampaoli estreou-se como treinador do Flamengo com uma vitória, no Estádio Maracanã, diante dos chilenos do Nublense, por 2-0, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça Libertadores. Com quase cinquenta mil adeptos nas bancadas, Marinho deu nas vistas com uma grande exibição e duas assistências para os golos de Pedro.

Um Flamengo mais autoritário, já com a marca de Sampaoli bem presente, com uma elevada posse de bola e a conseguir facilmente profundidade pelos corredores, com Marinho a descer pela direita e Ayrton no lado contrário. O primeiro golo surgiu logo aos 15 minutos, na marcação de um livre, com Marinho a colocar a bola na área para a finalização de Pedro.

Ainda antes do intervalo, aos 38 minutos, Pedro voltou a marcar, mais uma vez a passe de Marinho, depois de uma recuperação de Everton Ribeiro no meio-campo.

Na segunda parte, o Flamengo geriu a vantagem com posse de bola, diante de um adversário que nunca colocou muitos problemas à defesa carioca.

O Flamengo soma, assim, os três primeiros pontos no Grupo A da Taça Libertadores, depois de ter perdido com os equatorianos do Aucas (1-2) na estreia e antes deslocação a Buenos Aires para defrontar o Racing.

Veja o resumo do jogo: