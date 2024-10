O internacional neerlandês Memphis Depay subiu até à favela de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para assistir a um jogo de futebol entre miúdos, deixando os habitantes locais totalmente surpreendidos com a presença do avançado que atualmente joga no Corinthians.

O jogador formado no PSV Eindhoven, que já jogou no Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético Madrid, tinha curiosidade em assistir, ao vivo, a um «rachão», o nome que, nas favelas dão às peladinhas informais, realizadas nos bairros periféricos.

As atenções do jogo viraram-se de imediato para o jogador, com muitos dos habitantes da favela, ou quebrada, como também se diz em São Paulo, a recorrerem a telemóveis para registar a surpreendente visita de um jogador do Corinthians.

«O Memphis é gente como a gente! Do nada, ele apareceu na quebrada para assistir a um rachão», escreveu um dos habitantes do bairro paulista que registou o momento.

Ora veja: