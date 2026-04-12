Os últimos minutos do jogo entre o Mirassol e o Bahia, da 11.ª jornada do Brasileirão, foram intensos e marcados pela polémica.

Em causa esteve o golo que valeu a vitória ao Bahia (2-1), apontado por Mateo Sanabria ao minuto 89. Os jogadores do Mirassol reclamaram uma falta sobre Negueba no início da jogada, mas nem o árbitro nem o VAR foram dessa opinião e o golo valeu mesmo.

Assim que o 2-1 foi validado, os suplentes do Mirassol, liderados por Reinaldo (foi substituído ainda na primeira parte devido a lesão), fizeram sinais para que a equipa abandonasse o relvado, por entre muitas críticas à decisão, ouvidas pacientemente pelo quarto árbitro, que ajudou a acalmar os ânimos.

O jogo lá prosseguiu, mas o controverso episódio não ficou esquecido.

No final da partida, a equipa de arbitragem teve de esperar mais de meia hora para poder deixar o relvado, escoltada por 13 agentes policiais. Durante esse período, nos ecrãs do estádio iam sendo passadas, repetidamente, as imagens do lance polémico.