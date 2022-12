Neto, antigo jogador do Corinthains e um dos mais mediáticos comentadores de futebol no Brasil, considera que Abel Ferreira é o treinador «mais bem preparado» para suceder a Tite à frente da seleção do Brasil.

O antigo jogador, agora com 56 anos, refere-se ao treinador português do Palmeiras como um «monstro» pela forma como transformou o clube paulista e pelos títulos que já conquistou desde que chegou ao Brasil.

«É o treinador mais preparado para entender os jogadores brasileiros e os que jogam na Europa. O cara é um monstro. O que o Abel fez no Palmeiras diz tudo», destacou o comentador no decorrer do programa «Os donos da bola».