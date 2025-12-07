 O Santos conseguiu garantir a manutenção na Série A do Brasileirão apenas neste domingo, com uma vitória por 3-0 sobre o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, e no final Neymar festejou como se tivesse sido campeão.

O craque correu pelo relvado da Vila Belmiro, saltou, festejou com os adeptos, parecia uma criança. Pelos vistos o peso em cima dos ombros devia ser gigante.

