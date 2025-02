Neymar chegou de helicóptero, em grande estilo, ao Centro de Treinos Rei Pelé, esta segunda-feira, para o primeiro treino ao serviço do Santos.

O avançado de 32 anos saiu da sua mansão, em Mangaratiba, no sul do Rio de Janeiro e aterrou num dos relvados do centro de treinos do Santos, evitando não só o trânsito, como também os muitos adeptos que o aguardavam à entrada.

Neymar comprou o helicóptero, modelo Bk-117 D2 da Airbus, avaliado em mais de 8 milhões de euros, em 2021, quando estava ainda ao serviço do Paris Saint-Germain.

Neymar pode estrear-se pelo Santos já na próxima quarta-feira, dia em que completa 33 anos, num jogo frente ao Botafogo-SP, relativo ao Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

