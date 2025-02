Neymar voltou a vestir a camisola do Santos na última madrugada, doze anos depois de ter saído para o Barcelona, mas a equipa da Vila Belmiro não foi além de um frustrante empate diante do Botafogo-SP (1-1) em jogo do Campeonato Paulista.

O avançado começou o jogo do banco e viu o ex-portista Tiquinho Soares colocar o Peixe em vantagem, aos 37 minutos, na conversão de uma grande penalidade detetada pelo VAR. Neymar começou depois a aquecer, para satisfação dos adeptos, e acabou por entrar em campo no início da segunda parte.

O craque ainda conseguiu exibir alguns bons pormenores, mas Alexandre Jesus acabou por estragar a estreia perfeita no regresso do avançado, ao marcar o golo do empate, aos 67 minutos. Neymar ainda contou com uma boa possibilidade para marcar o golo da vitória, numa combinação com Tiquinho, já perto do final do jogo, mas João Carlos defendeu e confirmou mesmo uma estreia com sabor agridoce para o avançado.

O Santos volta a jogar já no próximo domingo, agora fora de casa, frente ao Novorizontino.