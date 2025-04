Vida muito difícil para Neymar que voltou a lesionar-se, na última madrugada, ainda no decorrer da primeira parte da vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro (2-0), o jogo que assinalava a sua estreia como titular no Brasileirão, depois de ter recuperado de outra lesão que já o tinha afastado dos relvados por mais de um mês.

Somando todas as lesões, é um calvário de três anos, com muitos problemas físicos e poucos minutos em campo. No último jogo, foram apenas 34 minutos, até o avançado levar a mão à coxa e levantar a outra mão a pedir assistência. Acabou por sair do relvado de maca e, mais uma vez, com lágrimas nos olhos.

Neymar acabou por ceder o lugar ao benfiquista Rolheiser e, no final do jogo, o treinador César Sampaio disse apenas que «vamos orar bastante». O avançado vai ser reavaliado nas próximas horas, mas, a verdade, é que parece estar cada vez mais distante o sonho de Neymar em voltar a jogar um Campeonato do Mundo no próximo ano.

O último jogo era um jogo especial para Neymar, não só por ser o seu primeiro como titular no Brasileirão, mas por ser o seu 100.º jogo com a camisola do Santos. Por isso, foi acrescentado mais um zero à camisola do número 10 que entrou em campo com o número 100.

O avançado regressou ao Santos em fevereiro passado, depois de rescindir com o Al Hilal de Jorge Jesus, e assinou um contrato válido até junho, mas com a possibilidade de ser prolongado até ao Mundial2026.

Desde que regressou à Vila Belmiro, Neymar fez sete jogos consecutivos, até sofrer uma lesão na coxa que o afastou das meias-finais do Paulistão, do arranque do Brasileirão e também dos jogos da seleção do Brasil.

Depois de mais de 40 dias a recuperar, Neymar voltou a jogar no último domingo, ao saltar do banco na derrota com o Fluminense. Agora voltou a ser titular, mas voltou a lesionar-se. Falta saber o tempo da nova paragem do avançado que há mais de três anos que não consegue jogar com regularidade.