Neymar regressou esta terça-feira aos treinos no Santos, 33 dias depois da lesão que o afastou dos relvados, e pode vir a ser já opção para Pedro Caixinha no duelo com o duelo com o Fluminense que está marcado para o próximo domingo, para o Maracanã.

Mais de um mês depois da lesão muscular na coxa esquerda, o internacional brasileiro voltou a sorrir, num regresso que ficou marcado pela receção dos companheiros que fizeram um túnel para receber o avançado. Num treino em que a primeira meia-hora foi aberta à comunicação social, foi possível ver um Neymar sem qualquer limitação ou incómodo, depois de ter falhado os últimos três jogos do Santos, um ainda no Paulistão e os dois primeiros já no Brasileirão.

Mais de um mês depois do último jogo, disputado a 2 de março, Neymar poderá, assim, voltar à competição, na terceira jornada do Brasileirão, no próximo domingo, em pleno Maracanã.

Recordamos que o Santos ainda não venceu nesta nova edição do Brasileirão, depois de ter perdido com o Vasco da Gama e de ter empatado com o Bahia.

Caixinha vai realizar mais quatro treinos até à viagem para o Rio de Janeiro.