Agora que está confirmado o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, aproveitamos para recordar a trajetória avassaladora do treinador português no Flamengo que, num curto espaço de treze meses, de junho de 2019 a julho de 2020, conquistou cinco títulos, além da presença na final do Mundial de Clubes: Brasileirão, Taça Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-americana e, por fim, a Taça Guanabra.

Um percurso recheado de muitas vitórias, chegou a somar 24 triunfos consecutivos no Brasileirão, e muita festa, com aquelas imagens inesquecíveis nas ruas do Rio de Janeiro que se seguiram às vitórias no Brasileirão e da Taça Libertadores. Jorge Jesus deixou marca forte e vai, com certeza, deixar saudades na cidade maravilhosa.

Recorde aqui o percurso do treinador português em vídeo: