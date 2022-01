O Palmeiras de Abel Ferreira confirmou esta quarta-feira a contratação do defesa Murilo aos russos do Lokomotiv Moscovo com a apresentação de um vídeo que está a dar que falar nas redes sociais do clube.

O central de 24 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas e foi apresentado nas redes sociais com um vídeo em que, a som de um filme western, desafia…um boneco. Um vídeo muito contestado pelos adeptos do Verdão que não entendem o seu significado.

Ora veja: