O Palmeiras foi goleado pelo Novorizontino por 4-0, em mais um jogo do Paulistão, naquele que já é um dos piores resultados da era de Abel Ferreira, num jogo carregado de erros que vai obrigar o treinador português a refletir neste arranque da nova temporada.

Depois de três vitórias consecutivas, todas por 1-0, o Palmeiras relaxou no Estádio Jorge Ismael de Biasi e, com uma equipa transfigurada, desmoronou. Abel Ferreira mexeu em todos os setores, incluindo na baliza, com Marcelo Lomba a render Carlos Miguel, num jogo em que o Verdão até teve uma posse de bola elevada [65 por cento na primeira parte], mas a verdade é que não soube o que fazer com a bola.

Além da falta de ideias na frente de ataque, a defesa cometeu erros atrás de erros que permitiram ao Novorizontino chegar ao intervalo a vencer por 2-0, com dois golos de Robson que acabaria por chegar ao hat-trick na segunda parte antes de Hélio Borges fechar o resultado em 4-0.

Com esta vitória, o Novorizontino sobe ao segundo lugar do Campeonato Paulista, enquanto o Palmeiras cai para terceiro, embora as duas equipas tenham os mesmos 9 pontos do que o líder Bragantino.

