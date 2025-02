O Palmeiras de Abel Ferreira venceu esta quinta-feira o Inter de Limeira, por 3-0, na nona jornada do Paulistão.

Maurício (16m), Flaco Lopez (44m) e Gustavo Gómez (66m) marcaram os golos da partida.

Relativamente à classificação, a equipa do técnico português está no terceiro lugar do Grupo D, com 16 pontos, mas reduziu a distância para a Ponte Preta, segundo classificado, com 18. São Bernardo lidera o grupo com 19.

O Inter de Limeira está em último do Grupo A, com apenas seis pontos.

Veja o resumo: