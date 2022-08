O Palmeiras, orientado pelo português Abel, é um Palmeiras cada vez mais líder do Brasileirão.

Esta noite, na receção ao Góias, em jogo da 21.ª jornada, a formação paulista venceu de forma clara e tranquila por 3-0.

Mayke abriu o marcador aos 19 minutos, com um grande golo, antes de Raphael Veiga aumentar a vantagem do verdão nos descontos da primeira parte, de penálti.

Na etapa final do jogo, a sete minutos dos 90, Eduard Atuesta fez o 3-0 final.

O Palmeiras está assim no primeiro lugar, com 45 pontos, mais seis do que o rival Corinthians, de Vítor Pereira. Na próxima jornada, há clássico entre as duas equipas.

O resumo do jogo:

Já o Cuiabá, de António Oliveira, perdeu na deslocação ao terreno do Fluminense, por 1-0 – golo de Cano aos dois minutos. A formação do antigo treinador do Benfica B segue em zona de descida, com três derrotas consecutivas.