O Palmeiras, de Abel, soma e segue no Campeonato Paulista: este sábado, o verdão recebeu e venceu o Santo André, por 1-0.

No Allianz Parque, Rafael Veiga, aos 34 minutos, marcou de penálti o único golo do encontro, que deu assim os três pontos à equipa do treinador português.

O Palmeiras segue assim na liderança do grupo C do Campeonato Paulista, com cinco vitórias, um empate, dez golos marcados e apenas um sofrido.

O resumo do jogo: